Ilgiorno.it - Rilancio dell’economia. Comune e sindacati sottoscrivono tre patti

Sono stati firmati nel palazzo municipale di piazza Formenti a Magenta i tre protocolli sottoscritti dalcon le organizzazioni sindacali territoriale di Cgil, Cisl e Uil, che danno il via ad un tavolo di confronto permanente. "L’obiettivo – ha commentato il sindaco Luca Del Gobbo – è quello di rilanciare una zona che non è solo ildi Magenta, ma un’area ben più vasta che va da Legnano ad Abbiategrasso. Magenta ha la superstrada per Malpensa, attende il prolungamento verso Vigevano, ha lo scalo ferroviario della linea Milano – Torino ed è vicina all’area ex Expo. È una zona altamente strategica per tutti". Ad illustrare il contenuto dei protocolli è stata il segretario generale Diana Naverio. "Non sono documenti calati dall’alto – ha precisato –, ma costruiti in sinergia e che saranno costantemente monitorati".