Re Cecconi | Inter Primavera brava in due aspetti!

Reha espresso il suo punto di vista sul successo dell'per 4-1 contro l'Arsenal in Youth League.LE DICHIARAZIONI – Così ReTV al termine di-Arsenal, match terminato 4-1 per i nerazzurri: «Una grande partita per tutta la squadra. In Europa le partite sono tutte difficili. L'avversario ti lascia magari più spazio rispetto al campionato italiano. Noi siamo stati bravi a scalare, a ricompattarci al momento dovuto. Poi, dopo l'espulsione di Kacurri, siamo stati bravi a mantenere l'atteggiamento giusto per portare a casa il risultato».