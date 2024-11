Sport.quotidiano.net - Ravenna, si avvicina il derby: "Battere il Forlì per i nostri tifosi"

Matteo Rossetti, 26 anni, piemontese di Saluzzo è un po’ l’emblema della metamorfosi giallorossa. Con Antonioli aveva giocato a spizzichi e bocconi, spesso anche non nella sua posizione congeniale. Preso possesso delle chiavi del centrocampo, ha mostrato tutte le proprie qualità. Rossetti, con Marchionni in panchina, ilha letteralmente svoltato, inanellando 3 successi consecutivi. Qual è la molla che è scattata nella testa di voi giocatori? "Noi giocatori proviamo a portare in campo le idee del mister. Il nuovo allenatore ci fa lavorare molto, ci chiede di essere corti e molto aggressivi. Fin dal primo allenamento svolto col lui, ci ha trasmesso tanta fiducia e tanta consapevolezza. Avevamo bisogno di questa iniezione. È vero, stiamo andando bene, ma la strada è ancora lunghissima per arrivare all’obiettivo.