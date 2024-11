Ilgiorno.it - Rapina in tabaccheria. Il titolare reagisce. Uno dei banditi spara

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

BEREGUARDO (Pavia) Ha reagito e messo in fuga itori, ma è rimasto ferito da un colpo di pistola. La vittima della tentata, ilsessantasettenne dellain piazza Patrioti a Bereguardo, sarebbe stato colpito solo di rimbalzo, riportando una ferita a un piede. È stato soccorso e trasportato in l’ambulanza con codice giallo, quindi in condizioni non particolarmente gravi. L’allarme è scattato poco dopo le 19 di ieri e, oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Pavia, che hanno avviato accertamenti. In base alla prima ricostruzione dell’accaduto, itori erano in due, arrivati su un’automobile che testimoni hanno descritto di colore scuro e di medie dimensioni. Con i volti nascosti sono entrati nellaverso l’orario della chiusura.