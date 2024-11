Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 7 novembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, una giornata vivace e alquanto stimolante. Marte vi rende più determinato e voglioso di affrontare nuove sfide. Evitate di innervosirvi con il partner, altrimenti sarà inevitabile giungere a uno scontro. Sul lavoro avrete maggiore energia e dal progetto a cui state lavorando potrebbero arrivare ottimi risultati.