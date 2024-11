Ilrestodelcarlino.it - Oltre 25mila cappelletti per la sagra dei bolliti

Si aprirà domani alle 19,15, a Codigoro, la VIIdel Brodo e dei, nell’ambito della Festa di San Martino, il patrono della comunità codigorese, latroverà stazione presso lo stand gastronomico, riscaldato con 240 posti per il quale sono stati già stati preparati 25.000e 25 chili di passatelli. Si potrannoa queste ministre, resterà anche sabato sera, domenica a a pranzo e a cena e nella giornata del patrono, solo a pranzo il 14 novembre. Accanto aiin brodo e ai passatelli in brodo, piatti gettonatissimi della tradizione culinaria locale, si affiancheranno un ricco assortimento di, salamina con purè, cotechino e tante altre specialità, compresi i dolci tipici, dalla ciambella al tortiglione, agli immancabili tamplùn. "Una festa e unache è momento di richiamo alla nostra identità e alle profonde radici - ha detto il sindaco Alice Zanardi - delle comunità codigorese, con un senso di appartenenza, valorizzando tradizioni culinarie e le eccellenze locali per i tanti visitatori che verranno a trovarci".