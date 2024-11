Quifinanza.it - Nuovo contratto statali con aumento di stipendio e settimana corta ma i sindacati protestano

Si è infine giunti alla firma del rinnovo del comparto Funzioni centrali per quanto riguarda il2022-2024. Un risultato raggiunto in maniera tutt’altro che serena, considerando il clima in ambito sindacale. Le sigle sono infatti spaccate ma, di fatto, vediamo quali sono i cambiamenti per circa 195mila dipendenti.La firma delNon è stato facile, anzi, ma alla fine l’annuncio ufficiale c’è stato. Una notizia a lungo attesa da numerosi dipendenti dei ministeri, degli enti pubblici non economici (Inps e Inail ad esempio) e delle agenzie fiscali.Come detto, però, le sigle sindacali si sono spaccate. L’accordo è stato infatti sottoscritto dalla Cisl-Fp, al fianco deiautonomi Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp. Passo indietro invece da parte di Fp-Cgil e Uil-Pa, che hanno anche pubblicato una nota in merito: “Governo e Aran si prendono la responsabilità di scegliere la via della rottura di una trattativa ancora in corso, che lasciava margini per migliorare un testo che non dà risposte adeguate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto”.