Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mitsubishi Pajero Pinin, render del modello futuro

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaledigitale.it

Prodotta in quasi 260 mila esemplari, laè un piccolo fuoristrada che è stata in commercio tra il 1998 ed il 2006. L’auto nasce come versione compatta della più grande. Ilvenne ideato dal centro design difarina. Dai SUV eredita la linea moderna e squadrata mentre dai fuoristrada eredita il telaio a longheroni e l’ottima mobilità anche sui fondi più difficili con la possibilità di inserimento manuale della trazione integrale a 4 posizioni con bloccaggio differenziale e marce ridotte chiamata Super Select 4WD.Non sappiamo se unagenerazione dellapossa tornare in commercio. Certo è che il, in un periodo in cui suv e crossover hanno vita facile, potrebbe risollevare, specie in Europa, le sorti di un brand che negli ultimi anni ha perso consensi.