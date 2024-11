Nicolato | con JD Vance l' America profonda espugna Washington

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Nessuna sorpresa: tra gli Stati che hanno dato la vittoria a Trump c'è anche l'Ohio del nuovo vicepresidente degli Stati Uniti, James David, detto JD. In quello che un tempo veniva considerato come uno Stato guida, in quanto a ogni tornata elettorale il suo voto rispecchiava quello della nazione, Trump aveva già vinto nel 2016 con un margine di 8 punti, e con lo stesso margine si era riconfermato nel 2020. Il tycoon non aveva certo bisogno del traino del suo vice per riconfermarsi perla terza volta, ma la presenza dinel ticket presidenziale va ben al di là di un mero calcolo elettorale. Il 40enne avvocato di Middletown, triste sobborgo di Cincinnati, rappresenta egli stesso nella sua persona e nella sua storia familiare, quella categoria dini della Rust Belt in declino che sono lo zoccolo duro attorno al quale Trump ha costruito le sue fortune politiche.