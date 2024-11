Gaeta.it - Misure severe contro l’area anarchica di Giulianova per occupazione abusiva e minacce

Facebook WhatsAppTwitter La recente escalation di eventi aha generato una risposta ferma da parte del Questore di Teramo, riguardo le attività di un gruppo anarchico locale. In particolare, il focus è stato posto sull’non autorizzata di una struttura di assistenza per minori. Nel periodo tra la fine di settembre e inizio ottobre, il gruppo ha intrapreso azioni che hanno messo in allerta la comunità e richiamato l’attenzione delle autorità competenti.e protesta della proprietàCiò che ha scatenato la reazione delle forze dell’ordine è stata l’di un’area appartenente all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Teramo. Questa struttura è attualmente gestita dall’Istituto Castorani, il quale ha la responsabilità di accogliere minori privi di supporto familiare.