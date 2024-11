Sport.quotidiano.net - L’Atalanta vola in Champions: il 2-0 allo Stoccarda vale l’ingresso tra le prime otto

dopo il 2-0 ottenuto a. Da domenica cinque gol segnati e zero subiti sui difficili campi del Napoli capolista e dellolo scorso anno secondo in Bundesliga. La Dea è imbattuta in, dove non ha ancora subito gol, e da stasera è in zona alta con 8 punti e un calendario ora da sfruttare con la trasferta tra tre settimane sul campo degli svizzeri dello Young Boys. Momento d’oro per i bergamaschi: sesta vittoria consecutiva, nono risultato utile consecutivo dal 28 settembre. La Dea sta facendo pentole davanti, con una media sempre superiore ai due gol segnati a partita, e coperchi dietro: dal 28 settembre tre gol subiti, uno a Bologna e due ininfluenti sul 5-0 contro Genoa e Verona. La filosofia gasperiniana per cui la miglior difesa è l’attacco e’ vincente anche perché la Dea di fatto non prende mai gol.