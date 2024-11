Lanazione.it - La storia di Serena. Il sogno realizzato di correre a New York

"Ci sono viaggi che si affrontano con un solo bagaglio, il cuore". Così ha scrittoDavini di Montecarlo, che ha partecipato alla maratona di New. Un must che va oltre l’aspetto sportivo.è musicista e insegnante. Famiglia molto conosciuta, visto che la madre Rosita ha lavorato per decenni all’ufficio Anagrafe del Comune e il padre, Mario, imprenditore del settore vinicolo, scomparso qualche anno, è stato per molto tempo Governatore della Misericordia. Seguita per la parte nutrizionale dal pool del dottor Fabrizio Angelini (che collabora anche con la Juventus), è stata accompagnata al di là dell’oceano dalla mamma e dal compagno. Tra l’altro è stata l’occasione per salutate alcuni parenti di Staten Island. Con il pettorale 56153 ha portato a termine la prova, stanca ma felice.