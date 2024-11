Ilnapolista.it - I piloti di Formula 1 contro il presidente Fia: «Che fine fanno i soldi delle multe? Vogliamo trasparenza»

È stra idi1 e ildella Fia Ben Sulayem, ex pilota di rally. Recentemente la Fia ha introdottoe sanzioni per iche imprecano durante le comunicazione radio con i team. Nella corso della stagioni ci sono cascati il campione del mondo Max Verstappent e il pilota Ferrari Charles Leclerc. Adesso, la Grand Prix Drivers’ Association, l’associazione dei, ha alzato la voce chiedendo a Sulayem maggiore rispetto. Hanno anche espresso perplessità circa l’utilizzo deiderivanti dalle.Leggi anche: Troppe parolacce in F1, Verstappen il primo a essere punito (Telegraph)IilFia: «Ci tratti come adulti»Come riporta anche The Telegraph, “idi1 hanno chiesto di essere trattati come adulti dopo una serie di recentiversie“.