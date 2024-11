Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti sulla manovra: “Accetto proposte su cripto e uomini del Mef nelle aziende”. Ma chiude a modifiche su fondo auto e web tax

Giancarlo, auditodavanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, apre asu alcune tra le norme più discusse (anche all’interno della maggioranza) tra quelle inserite nel ddl di Bilancio: il blocco parziale del turnover nel pubblico impiego, la supertassa sulle plusvalenze davalute e l’ingresso di “controllori di Stato” nei collegi sindacali di tutte leche ricevono oltre 100mila euro di aiuti pubblici. Sollecitato sul primo fronte da Maria Cecilia Guerra (Pd) e sugli altri due da Luigi Marattin, il ministro dell’Economia ha detto di essere disponibile a valutarealternative. Nessun passo indietro in vista, invece, sull’allargamento della web tax alle piccole imprese – inviso a Forza Italia – e per quanto riguarda il taglio delper l’motive contestato da sindacati edella componentistica: il titolare del Tesoro ha detto che non verranno “tolti fondi alle imprese che vogliono riconvertire” ma solo quelli “per le rottamazioni e per gli incentivi all’acquisto dielettriche prodotte in Cina e in altri Paesi.