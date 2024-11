Iodonna.it - Era nel cast de "La passione di Cristo". Aveva 70 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: è morto Fabio Sartor. L'attore di cinema, teatro e tv che nella sua lunga carriera vanta lavori importanti accanto a star come Mel Gibson, si è spento a Roma a 70. L'annuncio è stato dato via social in un lungo post di Nuovo Imaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). I sentimenti del lutto: la guida dell'Airc sulle emozioni legate alla perdita Fabio Sartor: addio all'attore di teatro, cinema e tv«Ciao Fabio.