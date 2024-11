Oasport.it - Equitazione: a Verona la quarta tappa della FEI Jumping World Cup. Italia guidata da Lorenzo De Luca

Fieracavalli – a– è pronta ad ospitare laFEICup 2024-2025 (Western European League). Dopo gli appuntamenti di Oslo, Helsinki e Lione, sarà la voltacittà veneta, in uno scenario che ormai sta diventando un classico per tutti i binomi del salto ostacoli planetario.L’evento arriva in una settimana importante per tutto il settore, visto che l’ha ottenuto per il 2025 la qualificazione alla Longines League of Nations 2025, la “Serie A” mondiale del salto ostacoli a squadre e che quindi per l’anno prossimo potrà competere al massimo livello possibile, in un comparto in movimento.: l’del salto ostacoli si qualifica per la League of Nations 2025Si, perché dopo l’accesso alla finale individuale olimpica centrata da Emanuele Camilli a Parigi 2024 – cosa che ai colori azzurri mancava addirittura da Atene 2024 – ora èDea riempire la scena: il cavaliere tricolore, a suon di grandi prestazioni, si sta facendo notare e a, dopo esserci andato vicino ma non vicinissimo a Lione (dove ha superato il primo round ma poi non è stato brillante al jump off), vuole lasciare il segno.