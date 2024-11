Gamberorosso.it - Ecco chi è Kimbal Musk: il fratello di Elon sfida il mondo con cibo e agricoltura urbana

Con l’ascesa di Donald Trump alla Casa Bianca e il sempre più forte sostegno da parte di, fondatore di Tesla e SpaceX, il quadro dell’influenza politica ed economica negli Stati Uniti si ridisegna. Se da un lato il tycoonsi è schierato in prima fila con l’amministrazione repubblicana, che promette sgravi fiscali e semplificazioni normative per le aziende tecnologiche, dall’altro ilminore,, sembra muoversi in una direzione diametralmente opposta. Imprenditore, chef e ambientalista,ha trasformato la sua passione per ilin un progetto rivoluzionario, fondando Square Roots, un’azienda dedicata all’verticale. E serincorre il progresso a colpi di automazione e intelligenza artificiale,si fa portavoce di una visione più terrena, per un futuro in cui anche le metropoli possano auto-sostenersi con colture fresche, nutrienti e a km zero.