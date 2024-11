Inter-news.it - Di Canio: «Inter, finalmente il salto! Contro l’Arsenal Inzaghi alla Conte»

Proprio a pochi giorni dal faccia a faccia, Ditrova un riferimento tra i due nelle scelte di-Arsenal. Ecco il parere dell’ex calciatore dopo la sfida di Champions League.SCELTA CONSERVATIVA – Paolo Diè ospite di Sky Sport 24 per commentare quanto accaduto in-Arsenal: «In un momento del genere guardivittoria. Poiè una diretta concorrente in Champions League anche per la classifica. Guardo ai cambi programmati di, con i tre titolari che entrano. Uno invece è una scelta tattica, esce una punta ed entra Dimarco. Una scelta giusta, conservativa, perché non riparti più, ti hanno schiacciato. Metti solo Thuram che ti può fare da riferimento per prendere i falli, e la difendi finofine. Poi se c’è la possibilità di ripartire con Dimarco una volta o due lo fai.