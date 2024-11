Ilrestodelcarlino.it - "Danni al parquet del palazzetto, stiamo risolvendo il problema"

Sono in fase di risoluzione letiche relative aldel Pala Colombarone a Bertinoro che avevano nei giorni scorsi fatto migrare la squadra di basket del Scirea verso Forlimpopoli per disputare una partita di campionato, mentre quella di ieri sera è stata rimandata. Una decina di giorni fa gli atleti si sono trovati con la spiacevole sorpresa di alcune gobbe dirigonfio, un inconveniente che riguardava circa metà campo. "Non è solo la prima squadra – commenta il presidente della società sportiva, Alderigo Silimbani –, ma la difficoltà si ripercuote su tutto il settore giovanile che qui si allena, sia con il minibasket che con l’under 17. In questo momento della stagione è impossibile trovare un’altra palestra libera dove spostare gli allenamenti e così abbiamo cercato di adattarci nella metà campo che non risultava essere danneggiata".