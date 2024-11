Lanazione.it - Castiglione e Acquedotto. Masterplan per il futuro

"Per otto mesi all’anno abbiamo una richiesta che non è paragonabile ai restanti quattro e che sollecita la rete di approvvigionamento oltre tre volte la medie, è per questo che tanti investimenti sono sulla costa. Quindi rendere le distribuzioni più smart e intelligenti significa riuscire a gestire la complessità forte in maniera più semplice e preventiva: sapremo prima quando la perdita potrebbe presentarsi e quindi poter intervenire. Investire sulla rete idrica significa investire sul". Spiega così il presidente di AdF Roberto Renai il programma degli interventi Pnrr per oltre 2,1 milioni di euro di investimenti strategici, pianificati da AdF per ildidella Pescaia e del suo territorio, e che mirano alla distrettualizzazione, digitalizzazione e sostituzione reti per tutelare la risorsa idrica e offrire un servizio sempre migliore.