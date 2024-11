Gamberorosso.it - "Carbonara a 12€ in tutti i ristoranti". La proposta bizzarra arrivata al Comune di Roma

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

Un vero e proprio "patto della", un'intesa sul piatto che rappresenta per eccellenza la cucinana il cui costo, per il prossimo Giubileo, non dovrà sforare il tetto dei 12 euro. A tendere la mano per primi sono stati i residenti della Capitale, attraverso l'associazione Consumerismo No Profit, "spaventati", per usare un eufemismo ma neanche troppo, dai rincari previsti per il Giubileo ormai imminente. Aumenti denunciati per primi dal Messaggero, che parlava di prezzi per hotel egià saliti al 4,6%, specificando come essi "con molta probabilità resteranno anche dopo l'Anno Santo".Un piatto di pasta può costare fino a 20 euro"Un piatto dio amatriciana rischia di arrivare a costare 20 euro a", spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, al quotidiano capitolino.