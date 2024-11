Lapresse.it - Axa Italia, impegno per sviluppo etico e inclusivo dell’Intelligenza Artificiale

Prosegue l’di Axanel promuovere l’empowerment femminile come leva non solo di giustizia sociale e di uguaglianza, ma anche di crescita economica per il Sistema Paese. L’occasione è anche il confronto su come favorire uno, per farne uno strumento realmente rappresentativo delle esigenze di tutta la società, con particolare attenzione alle donne. Un’iniziativa che vede AXAa fianco di Women 7 e Angels For Women. “L’intelligenza– viene sottolineato – sta già velocemente trasformando il mondo del lavoro in numerosi settori, automatizzando ad esempio molte attività e portando a una specializzazione delle mansioni. Oltre a sollevare preoccupazioni sulla potenziale scomparsa di posti di lavoro, il tema induce anche a importanti riflessioni sul rischio legato all’inasprimento delle disparità di genere”.