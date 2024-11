Oasport.it - ATP Finals 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori pescano Arevalo/Pavic

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Nel torneo di doppio delle ATPdi tennis l’Italia sarà protagonista coned, che hanno chiuso la Race al quarto posto assoluto e per questo motivo erano inseriti nella seconda fascia di merito in sede di sorteggio.Gli azzurri sono finiti nel Gruppo Bob Bryan con la coppia numero 1 del seeding, composta dal salvadoregno Marceloe dal croato Mate. Nello stesso raggruppamento ci saranno anche l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, inseriti in terza fascia, e, dall’ultima urna, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.L’altro girone, denominato Gruppo Mike Bryan, avrà come capofila il duo formato dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, mentre dalla seconda fascia sono stati sorteggiati il neerlandese Wesley Koolhof ed il croato Nikola Mektic.