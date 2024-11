Puntomagazine.it - Al cinema Greenwich il film di Ruggero Capucci e Nadia Baldi: “Shakespeare re di Napoli”

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

Re di: Un’operatografica che coniuga teatro e magia. L’evento lunedì 11 novembre alDopo il debutto alla Festa deldi Roma, e l’anteprima napoletana del mese scorso, la trasposizione dell’encomiabileCappuccio presenta in una serata-evento lunedì 11 novembre alilRe di. Un appuntamento immancabile per chi, in Italia e in Europa, ha amato uno spettacolo teatrale che continua a regalare suggestioni anche nella sua versionetografica, consentendo di vedere quello che a teatro è solo immaginato, dopo trenta anni dal suo debutto.Pubblicato da Einaudi nel 2002, con il “sonetto de presentazione” di Roberto De Simone, il racconto, chi sa quanto immaginario, diin visita ae re per una notte, si intreccia “con gli oggetti materici o ideali, reali o sognati, da cui nasce la storia narrata” a Zoroastro dal suo amico Desiderio, trascinato sulla riva dopo il naufragio della nave proveniente dall’Inghilterra.