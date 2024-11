Agi.it - Vlahovic risponde a David. È pareggio (1-1) tra Lille e Juve

AGI - Lanon riesce a riscattare l'ultimo ko europeo con lo Stoccarda, tornando dacon unnella gara della quarta giornata di Champions League. In terra francese finisce 1-1 con le reti die disu rigore: la squadra di Thiago Motta sale così a 7 punti in classifica, così come i rossoblu che si mettono in tasca il terzo risultato utile consecutivo dopo le vittorie prestigiose contro Real e Atletico Madrid. I ritmi sono altissimi sin dai primi minuti e la gara è godibile e combattuta in entrambe le metà campo. I bianconeri sono quelli a rendersi più pericolosi, al 14' con un mancino diterminato sul fondo, dieci minuti più tardi invece con Koopmeiners che troverebbe la rete se non fosse per un fuorigioco dello stesso. Dal possibile vantaggio ospite si passa all'1-0 francese nel giro di pochissimo: Zhegrova s'inventa una gran giocata mandando in porta, che solo davanti a Di Gregorio non fallisce.