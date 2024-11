Lanazione.it - Trans Humus Viaggi, esodi e migrazioni da e verso il Casentino

Arezzo, 6 novembre 2024 – Con la sua nona edizione il progetto Stand Up For Africa, riconferma i temi al centro della propria attenzione con una declinazione speciale che quest’anno chiama in causa le stesse dinamiche migratorie del territorio casentinese. Asse centrale del progetto, infatti, è la produzione di un film d’artista di Zakaria Mohamed Ali (giornalista/documentarista freelance, nato a Mogadiscio). Zakaria, che è già stato ospite di SUFA nel 2023, ha lavorato come libero professionista in Somalia durante la guerra civile prima di lasciare il suo paese nel 2008 per sbarcare a Lampedusa e poi trasferirsi a Roma, dove vive e lavora. I suoi film e documentari sono incentrati sul racconto della vita dei migranti, sulle attese nei centri di prima accoglienza, sulle difficoltà e i successi della loro vita in Italia.