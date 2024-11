Liberoquotidiano.it - "Silenzio!". Di Battista e Friedman, scoppia la rissa. Floris prova a fermare tutto, finisce male | Video

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

"Oggi io non reputo gli Stati Uniti un esempio di democrazia, la campagna elettorale è stata becera, insulti e zero idee da entrambe le parti, se fossi americano voterei Jill Stein, perché esistono anche candidati indipendenti". Alessandro Di, ospite di Giovannia DiMartedì, su La7, anche sulle elezioni americane fa quello che gli riesce meglio: il bastian contrario, in direzione ostinata e contraria rispetto a. Scelta che gli permette una buona dose di (furbetta) agilità dialettica. Poi però spiazzalo studio quando spiega: "Peggio di Trump, solo una cosa: Kamala Harris. Non so se Trump si comporterà in maniera diversa rispetto all'Ucraina, una guerra alimentata dall'amministrazione Biden. Ma quello che so è che Biden e Harris hanno dato 20 miliardi di euro di armamenti a Netanyahu con cui stanno uccidendo i palestinesi".