Inter-news.it - Scariolo: «Per l’Inter sono arrivato da New York! Belle sensazioni»

Leggi tutto su Inter-news.it

, coach della nazionale spagnola di basket, è un grande tifoso deled è presente al Meazza per la partita con l’Arsenal. A pochi minuti dal calcio d’inizio ha parlato a Inter TV. LA PRESENZA – Sergioper Inter-Arsenal di stasera ha affrontato un viaggio intercontinentale: «appenada Newsta sempre garantendoci partite di alto livello, poi giochiamo contro una squadra forte che gioca bene: ha classe, talento e organizzazione, non sarà facile ma spero in una bella vittoria oltre che in una bella partita.sta andando bene in Champions League, spero che continui la crescita. La sensazione è che tutti i giocatori siano coinvolti e che ognuno, quando entra, sia pronto per giocare e se lo aspetti. Si sentono parte della squadra, è una sensazione bella».