Sapete perché Kamala ha perso contro Trump | Severgnini rosica la folle teoria in tv

La vittoria di Donaldha lasciato l'amaro in bocca in diversi cronisti del nostro Paese che strizzavano l'occhio ai progressisti. Uno di loro è Beppeche a Otto e Mezzo, il talk show di Lilli Gruber, ha spiegato il suo punto di vista sulla vittoria del tycoon: "non è uno che farà il buono, di fatto la minaccia di una deriva autoritaria il nuovo presidente l'ha dichiarata apertamente", afferma sfoderando di nuovo la retorica del "pericoloiano". Poi ha aggiunto: "Che cosa dobbiamo fare? Cosa? Gli americani hanno dato il Paese a un presidente autoritario e questo è quanto". Insomma a quanto pare la democrazia esercitata dal popolo americano che ha riportatoalla Casa Bianca avrebbe tra le sue pieghe, secondo, non solo un leader che potrebbe stravolgere la democrazia ma anche un errore da parte degli elettori che lo hanno preferito aHarris.