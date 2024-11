Tg24.sky.it - Rozzano, morto a 60 anni il sindaco Gianni Ferretti

Ildi, Gi, èall'età di 60per un malore improvviso. Ad annunciarlo, in una nota, è stato il Comune. Riconfermato lo scorso giugno alla guida del comune milanese e sostenuto da centrodestra e Italia Viva, il primo cittadino di recente aveva strenuamente difesodalle accuse di essere un luogo malfamato e insicuro, dopo l'omicidio per rapina di Manuel Mastrapasqua. “Con immenso e profondo dolore annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato, Gi”, si legge sul sito ufficiale del Comune di. “La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che ilha donato a noi tutti".