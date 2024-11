Lanazione.it - Pontedera, artigiano preso di mira. Rubati tutti gli attrezzi

, 6 novembre 2024 – Ancora furti. Ancora ladri di notte per le strade e le piazze della città. Questa volta a esserediè stato il furgone di un tecnicoche abita in via Pacinotti. “Questa mattina in via Pacinotti – il post su Facebook della moglie – abbiamo trovato la maniglia del portellone posteriore del furgone di mio marito forzata. Hanno rubato l’attrezzatura, ovviamente attrezzatura essenziale per lavorare. Abbiamo sporto denuncia. Sarebbe l’ora di cominciare a fare qualcosa perchéè diventata impossibile, non scherzate con la pazienza dei cittadini perché quando il vaso è colmo è colmo!”. In questo caso i malviventi hanno rotto la maniglia del portellone posteriore del furgone dell’per portare via la cassetta deglie altridi valore.