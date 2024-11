Tuttivip.it - “Perché mi sono messa con Lorenzo”. Grande Fratello, Shaila vuota il sacco nella notte

Durante unadi riflessioni e confidenze, Federica esi ritrovano a bordo piscina, immerse in una conversazione profonda sui sentimenti e le esperienze vissute all’interno della Casa. In questo momento di tranquillità,si apre con l’amica, raccontandole della sua nuova relazione con. “Mi fa impazzire”, dichiara, visibilmente radiosa. Il loro legame sembra averle ridato entusiasmo e passione, una sensazione che lei stessa descrive come inaspettata. Durante il dialogo, il nome di Javier emerge tra i ricordi, eriflette sui passi falsi compiuti nel loro rapporto. Tuttavia, riconosce di aver sempre seguito il suo istinto, anche quando questo comportava dei rischi. “Miassunta dei rischi, a mia responsabilità”, afferma con determinazione, rivelando che l’esperienza al Gran Hermano l’ha spinta a dare ascolto al proprio cuore, senza trattenersi.