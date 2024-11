Sport.quotidiano.net - Pagelle Real Madrid-Milan, i voti dei rossoneri: Leao e Morata, che serata. Theo perentorio

, 6 novemre 2024 – Unamagica per il. La squadra di Fonseca travolge ilal Bernabeu: igiocano una partita perfetta, vincono 3-1 e si rilanciano in Champions League. Decisive le reti di Thiaw,e Reijnders, per i blancos di Ancelotti inutile il rigore segnato da Vinicius. LedelMAIGNAN 7,5. Doppia parata su Mbappé e Vinicius in un minuto. Prosegue rispondendo per le rime a chiunque. Rischia, salva ancora. EMERSON ROYAL 6. Perde la bussola e con Vinicius da quelle parti non si può: rigore. Poi punta sull’applicazione, con esiti altalenanti. THIAW 7. Tentennamenti iniziali spazzati via dalla capocciata dell’1-0. Tiene. TOMORI 6,5. Bellingham gli sfreccia alle spalle più di una volta. Risponde a denti stretti e di posizione. MUSAH 7.