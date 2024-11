Quotidiano.net - Nobili, il futuro è verde. Dalle trince alle irroratrici. Qualità la parola d’ordine

Dall’esperienza del passato alla sfida del. Eima 2024 da protagonista per la, azienda leader nella produzione die atomizzatori per vigneti e frutteti. Una storia tutta italiana partita nel 1945 quando la meccanizzazione era soltanto agli albori e il sogno del fondatore Efreminsisteva sulla possibilità di interpretare al meglio le esigenze del mondo agricolo. Un’idea capace di cavalcare i decenni per restare attuale. Oggi, infatti, la ricerca di soluzioni e l’attenzione focalizzata sul cliente finale, da abbinare al costante aumento della produttività, alla riduzione dei costi di esercizio ed al rispetto dell’ambiente, continuano a guidare la mission aziendale. Il tutto incastonato in uno scenario nuovo, di più ampio raggio, dove la ricca disponibilità di innovazioni rappresenta un contributo vitale al raggiungimento dei risultati.