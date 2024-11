Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre continua a riarrangiare i brani di mio nonno morto per monetizzare, ha sempre lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento…”:così Francesca De André sul papà Cristiano

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Di lei si è parlato lo scorso 3 novembre per via di un brutto incidente: ha bevuto detersivo scambiandolo per yogurt. “Ho rischiato la morte oggi. e forse anche chi si è preoccupato per me quando mi ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale”, le sua parole. E oraDesi racconta in una intervista a Novella 2000: “Ho fatto pace con me stessa, col mio passato e le inquietudini che mi hanno dato il tormento per anni. Coltivo progetti che stanno pian piano prendendo forma, ad esempio diventare tatuatrice. Intanto porto avanti la passione per la pole dance. Quanto alla musica, continuo a scrivere“, le sue parole in riferimento al suo passato tormentato. E la domanda sul suo ex condannato in primo grado a tre anni e tre mesi di reclusione per violenza domestica è diretta, che segni hain lei? “Indelebili.