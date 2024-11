Ilnapolista.it - Mendy vince la causa contro il City che dovrà pagargli una parte degli 11 milioni non versati

Lo scorso anno Benjamin, squalificato nel 2020 per violenza sessuale mentre militava nel Manchester, aveva chiesto al suo ex club un risarcimento per gli stipendi non pagati dal club (circa 11di sterline). Il calciatore ha vinto ladopo aver presentato una richiesta di “detrazioni non autorizzate” dal suo stipendio.lailper gli stipendi non pagati mentre era squalificato Riporta il Daily Mail: Ilha continuato a pagaredopo il suo primo arresto nel novembre 2020, ma hanno cambiato la loro posizione quando è stato nuovamente arrestato l’anno successivo. Il contratto del giocatore prevedeva un bonus di 900mila sterline per disputare il 60% delle partite, oltre al bonus di 1 milione se il club si fosse qualificato per la Champions League; inoltre, un pagamento annuale di 1,2di sterline per diritti d’immagine.