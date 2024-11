Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista E poi: ecco cosa è successo dopo le scelte finali

Atto finale per la tredicesima edizione di. La prossima settimana, su Real Time, andrà in onda l’episodio E poi., girato alcuni mesiil termine delle riprese del docu-reality. Le tre coppie protagoniste avranno confermato la loro decisione finale? Scopriamolo attraverso le nostre anticipazioni (l’episodio è già disponibile in antesu Discovery+).E poi.alle coppie Asia e Anthony, alcuni mesi© US Warner Bros. DiscoveryI primi a parlare con gli esperti sono Asia Marchesi e Anthony Giavarini. Passati circa quattro mesi dalla fine dell’esperimento, i due stanno ancora insieme. L’idillio tra di loro non si è mai rotto, tant’è che Anthony non è affatto pentito di essersi rivolto aperché ha trovato in Asia la compagna che cercava.