Lopez-Solenghi: da sabato per 8 serate in FVG nei Teatri del Circuito ERT

Iniziada Latisana la tournée nelERT di Massimoe Tulliocon Dove eravamo rimasti, il loro nuovo “spettacolo di arti varie”, ideale seguito del Massimoe TullioShow., accompagnati dalla Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio, saranno2 novembre al Teatro Odeon di Latisana, domenica 3 al Ristori di Cividale, martedì 5 e mercoledì 6 al Bonezzi di Monfalcone, giovedì 7 al Candoni di Tolmezzo, venerdì 8 allo Zancanaro di Sacile,9 al Verdi di Maniago e, infine, domenica 10 al Pasolini di Casarsa. Il sipario in tutti isi alzerà alle ore 20.45. Ledi Cividale, Tolmezzo e Sacile hanno già fatto segnare il tutto esaurito in prevendita, mentre gli ultimi posti disponibili per Latisana e Monfalcone si possono acquistare online su ertfvg.