Oasport.it - LIVE Spagna-Italia 26-25, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri devono stringere i denti nel finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53? Goooooooool!! Grandissimo pallone i Aldini per Simone Mengon che buca il portiere avversario e ristabilisce la parità.26-26. 52? Rete di Fernandez Jimenez dai 7 metri.26-25. 52? Manovra fitta dellacon continui cambiamenti di fronte. Il pallone arriva a Garciandia che subisce il fallo di Marco Mengon. Sospensione di 2 minuti per il numero 10 azzurro e tiro dai 7 metri per la. 51? Goooooool! Quinto gol di Helmeon di questa sera.25-25. 51? Penetrazione di Marco Mengon che finta il tiro e serve il fratello, che subisce il fallo sulla linea dei 6 metri. 50? Tiro complicato di Angiolini. In contropiede latrova Fernandez, che batte Ebner e riporta in vantaggio i padroni di casa.25-24.