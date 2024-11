Inter-news.it - LIVE Inter-Arsenal 1-0: finisce il primo tempo con il vantaggio

è il match valido per la quarta giornata della fase Campionato della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i londinesi allenati da Mikel Arteta. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 45’+3? GOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL CALHANOGLUUUUUUUUUUUUUUU:IN! 45’+2 CALCIO DI RIGORE PER L’!!! Fallo di mano di Merino sul tacco di Taremi! 45? SEGNALATI DUE MINUTI DI RECUPERO! 42? Poco sicuro Sommer sulla conclusione di Timber deviata da Frattesi. Poteva sicuramente bloccare la palla e riprendere l’azione. 40? Break dell’con Zielinski che scodella dentro per Frattesi, cross del centrocampista, ma colpo di testa male indirizzato di Taremi.