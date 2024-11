361magazine.com - “La Talpa – Who is the mole”: un successo multimediale. Tutti i dettagli

"La Talpa – Who is the mole": un successo multimediale. Mediaset è riuscita a rigenerare un format ventennale attraverso la sperimentazione di una formula modernissima, mai tentata prima d'ora da un broadcaster. E i numeri dell'esordio del reality, sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity, premiano il coraggio di Mediaset e fanno de "La Talpa" anche un importante successo commerciale. Il reality, viaggiando in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per tv lineare e streaming on demand, ha sperimentato una formula che ha aperto nuovi scenari di fruizione dei contenuti d'intrattenimento, intercettando i gusti degli spettatori più giovani e smart, target pregiato per gli investitori pubblicitari.