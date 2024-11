Il comico Giovanni Vernia eroe per un giorno | aggredito in metropolitana da due ragazzini che volevano derubare una signora

Leggi tutto su Dayitalianews.com

I treni e le stazioni sono diventati luoghi estremamente pericolosi, come dimostra l’aggressione ad un controllore a Genova accoltellato da due giovanissimi solo perché aveva osato chiedere loro il biglietto. È stato protagonista in prima persona di un episodio di delinquenza, popolaree conduttore radiofonico che si è guadagnato le luci dei riflettori con il suo personaggio Johnny Groove a Zelig. Dal suo profilo Instagram ha pubblicato delle Storie martedì 5 novembre, raccontando di essere intervenuto per difendere una donna che stava per essere derubata e di aver sfiorato una rissa con due. Il racconto diIl51enne ha raccontato che si trovava all’uscita di una stazione delladi Milano, quando ha visto due ragazzi che si sono avvicinati ad unain difficoltà col passeggino con la scusa di aiutarla.