Gyokores interpreta gli uomini di Amorim che schiacciano i dispiaciuti Blues

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-06 00:05:29 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Pep Guardiola ha avuto un’idea in prima fila di cosa può aspettarsi in Premier League tra due settimane mentre lo Sporting CP di Rubenha spazzato via il Manchester City in Champions League stasera.assumerà l’incarico al Manchester United l’11 novembre dopo essere stato scelto come successore dell’esonerato Erik ten Hag e si è assicurato che fosse un addio appropriato nella sua ultima partita casalinga mentre lo Sporting ha risposto dall’1-0 infliggendo più miseria al Manchester United. Città balbettante. Gli ospiti, devastati dagli infortuni, passano in vantaggio con un gol iniziale di Phil Foden, ma vengono poi spazzati via quando Viktorsegna un’altra tripletta che si aggiunge al gol di Maximiliano Araujo.