Lettera43.it - Gli errori di Biden e la candidatura debole di Harris: analisi della sconfitta dem

L’America ha scelto di tornare con Donald Trump. Il tycoon ha messo a segno una vittoria elettorale larga, senza dubbi, e con pochissime cose da salvare per i democratici. Il Paese per la seconda volta dice “no grazie” a una donna presidente. Ma tirare in ballo il maschilismo che permea la società americana nasconde una verità: ladi Kamalaera incredibilmentee si è sfarinata appena i seggi si sono chiusi. Le ragioni di questa débâcle sono tante e ora, col senno del poi, appaiono ancora più evidenti.ha impedito ad altri (Whitmer, Shapiro) di emergere C’è un peccato originale di fondo che ha condizionato tutta la campagna di, ossia la scelta di Joedi ricandidarsi. Era lecito, ma si doveva capire in quel momento che la sua corsa non sarebbe andata lontano: gli indici di gradimento ai minimi, un’età troppo avanzata (81 anni) e la necessità di dare un cambio di passo era segnali che non si potevano ignorare.