Lapresse.it - Elezioni Usa, chi è Sarah McBride: prima deputata trans al Congresso

La senatrice dello stato del Delaware,, è stata eletta alla Camera dei deputati degli Stati Uniti e diventerà lapersona apertamentegender a servire alha sconfitto il repubblicano John Whalen III martedì nella corsa per il seggio unico della Camera dei deputati del Delaware. Whalen è un ex proprietario di una compagnia di costruzioni e un ex poliziotto statale che ha fatto la suacandidatura pubblica con una campagna a basso budget. Nel frattempo,ha costruito un profilo nazionale come attivista LGBTQ e ha raccolto più di 3 milioni di dollari in contributi per la campagna da tutto il paese. Ha ottenuto un riconoscimento nazionale durante la Convenzione Nazionale Democratica del 2016 come lapersona apertamentegender a parlare a una convenzione di un partito importante negli Stati Uniti.