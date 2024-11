Lettera43.it - Donald Trump eletto presidente celebra la vittoria: «Abbiamo scritto la storia»

Tump ha vinto le elezioni americane: è lui il 47esimodegli Stati Uniti, decisivo l’esito del voto negli Swing States, che hanno virato verso il tycoon. Salito sul palco del Convention center di Palm Beach perre laha affermato: «la», ringraziando subito i suoi sostenitori, «migliaia di amici in questo movimento incredibile». Sostenitrici di(Ansa).: «Risolveremo tanti problemi, renderò il Paese sicuro e prospero»– secondo dopo Grover Cleveland a essereper due mandati non consecutivi – ha poi ripetuto a più riprese che il suo successo consentirà alla leadership repubblicana «di rendere l’America di nuovo grande»: in fondo, ha detto, il Signore lo ha salvato dall’attentato di Butler esattamente per questo.