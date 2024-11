Anteprima24.it - Direzione Provinciale: il Pd sannita per una linea testardamente unitaria

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa relativa alladel PD. “Si è svolta nella serata di ieri, 05 novembre, presso la sede del PD Sannio a Benevento, ladel partito. Molto partecipata, ha aperto i lavori il Segretario, Giovanni Cacciano, con un resoconto sulla Festa dell’Unità svolta a Foiano di Val Fortore, passando per la bella iniziativa tenutasi alla Rocca dei Rettori sulla precarietà scolastica, sino ad arrivare alle considerazioni sul quadro politico campano anche in conseguenza delle deliberazioni del consiglio regionale sul terzo mandato e sulla legge elettorale. Tanti gli interventi che, nella diversità di opinioni e nella ricchezza di analisi, hanno tutti rimarcato la necessità di un dialogo franco e profondo sulle elezioni del prossimo anno, appuntamento cruciale che non è possibile fallire.