Ilrestodelcarlino.it - Caporalato, il Comune rinuncia agli 8 milioni

Alla fine ildi Porto Recanati ha deciso dire al progetto contro ile, di conseguenza, ai relativi fondi Pnrr che ammontavano a ben 7e 958mila euro. Per questo il gruppo di minoranza "Centrodestra Unito", rappresentato da Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, attacca la giunta del sindaco Andrea Michelini. Tali finanziamenti erano stati ufficializzati a luglio 2023, dopo che ilaveva stimato e comunicato al ministero la presenza di circa 500 braccianti agricoli vittime deltra Porto Recanati, Recanati e Montelupone. La questione aveva scatenato le polemiche dei gruppi di opposizione, non convinti di una presenza così alta di braccianti. Mentre il programma televisivo Report si era espresso in modo scettico sugli stanziamenti per Porto Recanati.