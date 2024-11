Ilgiorno.it - Cambio di look Per aiutare le vittime di violenza

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Un ““ non è solo una trasformazione estetica. Può essere un primo passo per ritrovare la fiducia in sé stesse o per prendere una nuova direzione lasciandosi alle spalle un passato di sofferenze. È lo spirito alla base dell’iniziativa promossa da Scarpetta Rossa, l’associazione fondata nel 2014 per combattere lacontro le donne, e Irene Greco, figura di spicco nel mondo dell’hairstyle e della moda: la professionista ha offerto a sei donne seguite dall’associazione una giornata di “”: un momento di bellezza tutto dedicato a loro. Le donne, exdi, vissuta in vari modi, hanno avuto la possibilità di dare un segno tangibile alla propria ritrovata libertà attraverso una trasformazione fisica: nuova acconciatura e nuovo make up. In più hanno ricevuto in dono dei prodotti per continuare "a coccolarsi" anche a casa, spiegano i promotori.