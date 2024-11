Cityrumors.it - Bollette, arriva una nuova stangata: l’allarme del Codacons

in arrivo per quanto riguarda ledel gas. A lanciareè direttamente il. Ecco tutti i dettagli Il freddo al momento tarda adre, ma la stagione invernale è ormai alle porte. Secondo le ultime previsioni meteo, nella seconda parte di novembre potrebbe esserci il primo vero assaggio di temperature basse e, di conseguenza, in molte case saranno accesi i termosifoni per riscaldarsi. In Italia previsto un nuovo rincaro(Ansa) – cityrumors.itE su quanto la spesa peserà sulle tasche degli italiani nonno delle buone notizie. Come evidenziato da Leggo, nelle prossime settimane sono previsti dei nuovi aumenti per quanto riguarda la bolletta del gas. Incrementi legati al costo più alto dei prezzi all’ingresso, che incidono sulla spesa per materia prima, ma anche all’innalzamento di alcuni componenti della spesa per il trasporto del contatore.